Деми Роуз показала новое фото.

Британская модель Деми Роуз показала в инста-сториз снимок, на котором предстала в стильных очках от мирового бренда Dior.

Очки сделаны с розовой оправой, а также там видно логотип бренда. Отметим, что модель показала лицо крупным планом. Девушка наращивает ресницы для более выразительного взгляда.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич