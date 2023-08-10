Артист отметил, что скучает по сцене, однако сейчас у него совсем другая жизнь.

Певец Виталий Козловский, который после получения повестки прошел обучение и принял присягу, рассказал о своих впечатлениях от службы. Артист честно признался, что он мечтал вовсе не об этом.

На своей странице в Instagram Козловский разместил новое фото. На нем артист позирует с сигаретой в руках. Заметно, что певец вспотел и испачкался, но все равно улыбался на камеру.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня по-другому не могу. Хотя, очень скучаю по своим и за сценой", - написал Козловский.

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В комментариях фаны поддержали певца и поблагодарили за то, что он пошел защищать Украину и делится своими эмоциями от новой жизни. Козловскому и всем военным желают сил, здоровья и победы. Также комментаторы пишут:

"Вы действительно настоящий мужчина, который не прикрылся своими выступлениями, пением, связями, а пошел вместе со всеми мужчинами защищать нашу страну! Берегите себя!"

"А мы скучаем по вашим выступлениям! Очень гордимся вами! Спасибо за защиту! Берегите себя!"

"Война показала кто есть кто в этой жизни, и не только среди публичных людей, но и среди близких".

Кроме этого, в комментариях появились украинские звезды. Актриса Ольга Сумская написала: "Наш защитник! Наша гордость". А певица Оля Полякова отметила: "Боже, Виталик! Я в шоке! Береги себя, друг! Обязательно уцелей! Горжусь, молюсь! Будут концерты! Еще и какие! Люблю".

Напомним, недавно Козловский показался в окопе. Он впервые продемонстрировал свою жизнь на фронте и пошутил, что у него "все по райдеру".

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