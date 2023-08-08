Певец уже принес присягу, однако где именно он сейчас служит - неизвестно.

Украинский певец Виталий Козловский, который пошел защищать Украину, уже отправился на позиции. Недавно артист принес присягу, а теперь он показался в окопе.

Так, Козловский разместил в Stories новые фото. На первом певец показал, как выглядят его позиции. Он сфотографировал блиндаж изнутри. Артист даже пошутил, вспоминая прошлую жизнь.

До мобилизации и полномасштабной войны РФ против Украины Козловский часто гастролировал. Между концертами он жил в отелях, а теперь - находится в окопе.

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"Все по райдеру", - написал Козловский.

На втором фото артист показал себя. Он лежал в окопе и сделал селфи. На лице певца можно заметить темное "пятно". Возможно, это грязь или синяк. Сам артист деталями своей службы не поделился.

Виталий Козловский - последние новости

Несколько месяцев назад Козловский получил повестку. Он отправился на учения, а после них принес присягу. Затем у артиста было немножко свободного времени, однако сейчас он уже отправился на позиции.

Напомним, недавно Коля Серга, который тоже служит в ВСУ, рассказал о Козловском. Он отметил, что мобилизованный артист может побывать на передовой.

Однако куда именно отправят Козловского - певец не знает. Также Серга отметил, что сейчас видит, как меняется его коллега.

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