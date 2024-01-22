Кравчук считает, что его оружие - микрофон.

Певец EL Кравчук рассказал, как относится к мобилизации в Украине. По его словам, он и сам не против поехать на передовую, потому что есть много профессий, которые нужны на фронте.

При этом он считает, что известные артисты будут более полезны в тылу. Его орудие - микрофон.

"Это очень большая ошибка - призывать всех без разбора. Когда я читаю комменты у себя в соцсетях, где говорят: "Почему ты не служишь? Иди служи!". А я служу, действительно служу, у меня две медали уже есть. Служу своей песней, мое оружие - мой микрофон. Не знаю, может это не очень корректно говорить, но я тоже готов петь там, где рискованно. Я хочу ездить в армию как мужчина и певец, на самый передок", - сказал Кравчук в интервью "Телеграфу".

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Он добавил, что слышал от многих мужчин за границей, что они хотят вернуться домой, но боятся призыва.

"Очень верю, что мужчины за границей мечтают, чтобы приняли нормальный закон, который поможет им легально вернуться, красиво отдать долг государству, отработать свою "вину" и спокойно вернуться домой", - добавил артист.

Напомним, ранее известный певец раскрыл детали побега Олега Винника.

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