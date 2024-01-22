Кравчук убежден, что Винник не вернется в Украину.

Певец EL Кравчук рассказал о своем коллеге Олеге Виннике, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию якобы на лечение.

Долгое время Винник не появлялся в информационном пространстве. Только через какое-то время он дал интервью, в котором рассказал, что страдает от редкого заболевания и жалеет о том, что у него нет возможности защищать Украину с оружием в руках.

Однако EL Кравчук убежден, что Винник всегда имел малое отношение к Украине.

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"Много лет он работал в Германии до того, как появился в Киеве. Уже там была карьера, пел в театрах. По-видимому, он вернется к этому, когда он выступал на немецкой сцене раньше. И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве поработать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", - сказал Кравчук в интервью "Телеграфу".

Отметим, когда-то Олег Винник говорил о своих президентских амбициях. Он сказал, что баллотировался бы в президенты, если бы был миллиардером.

Напомним, ранее режиссер Олег Боднарчук сказал, что у Олега Винника нет шансов вернуться в Украину.

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