Он заявил, что Лорак все понимает.

Украинский певец EL Кравчук ранее дружил с опальной певицей Ани Лорак, однако, как он рассказал в интервью "Телеграфу", они давно прекратили общение.

Он говорит, что Лорак будто выпила "яд", который превратил ее в чудовище. Именно поэтому она публично не поддержала родную Украину в войне, развязанной Россией.

"Так низменно упасть! Я понимаю, что могут быть какие-то обстоятельства, но вообще никому бы этого не пожелал. Это касается и некоторых других артистов, тоже так низко упавших. Говорю о людях, родившихся в Украине, которым Украина все дала, и тут такое делать", - отметил Кравчук.

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Он добавил, что ничего невозможно забыть и все точно знают правду, но по какой причине Лорак молчит - артист не сказал.

"В то же время они знают правду и что такое справедливость. Все точно знают. Я в этом уверен. Это не иллюзия и не таблетка, которую съедаешь и забываешь все, что было дома. Ты не забудешь ни материнского языка, ни материнского молока, ни этих ночей, ни Днепра. Я никогда не забуду. Я так люблю Киев", - говорит артист.

Кроме того, Кравчук убежден, что никто так не защитит Украину, как сами украинцы. Однако нужно благодарить тех, кто нас поддерживает.

Напомним, ранее россияне распекли Лорак за фото с украинскими военными.

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