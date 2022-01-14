Артистка раскрыла неожиданный факт о себе.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая накануне взбудоражила сеть своим нарядом в Мексике, сделала неожиданное признание о себе.

Об этом она написала в Instagram, сопроводив пост очередным фото с отдыха.

Артистка рассказала, как в детстве часто паниковала, считая, что другие люди лучше ее. Об этом, по словам Дорофеевой, ей недавно напомнила мать. По ее словам это происходило во время наблюдения за другими детьми во время вокальных конкурсов.

"Ну а дальше мне просто хотелось сбежать…мне казалось, что я становлюсь такой маленькой и жалкой( Но так сложилось, что я боец, а значит раз приехали - надо выступить и выступить на все 100. Ну а дальше происходило нечто невероятное - я выигрывала. Один конкурс за одним", - пишет Дорофеева. И добавляет, что после побед получала шутливые "подколы" от родителей.

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По ее словам, после постоянных сомнений в себе и в процессе взросления она пришла к выводу, что нельзя себя ни с кем сравнивать.

"Мы сами по себе уникальны. В каждом из нас есть что-то такое, во что другие влюбляются, ценят, восхищаются и даже завидуют. Пока мы сомневаемся в себе - другие берут и делают. Пока мы думаем, что мы хуже - другие не парятся и просто пытаются что-то делать и поверьте - это уже пол успеха. Я признаюсь, до сих пор не избавилась от привычки считать себя "хуже других". Конечно я над собой работаю и хочу, сказать всем, кто читает этот пост и видит в нём себя - харЭ! По-моему мы классные. Все мы!", - резюмировала артистка.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева снялась топлес на фоне моря и завела сеть откровенным фото.