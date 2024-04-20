Сейчас его дочь и сын живут за границей с матерью.

Украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, помогает ли финансово экс-жене и детям, которые сейчас находятся в Японии.

Сначала он отметил, что на личные нужды он тратит мало денег, ведь ему не нужно много чего.

"Еда, автомобиль... Мне кажется там около 1000 долларов. Мне почти ничего не надо. Одежда носится долго, ем я мало, автомобиль заправляется, но езжу мало, потому что постоянно в дороге. На себя, мне кажется, я трачу сравнительно немного", - рассказал певец в программе "Тур зірками".

Однако отметил, что большую часть своего заработка отдает детям. Именно Сергей обеспечивает их жизнь за границей после развода с экс-возлюбленной Анной.

"У меня есть детишки, которые зависят от моего финансирования. Я оплачиваю их жизнь. Трачу на их путешествия... Скоро наступит лето. Буду туда тратить средства. Потому что все, что мне надо, у меня есть", - добавил Танчинец, не называя конкретных сумм.

К слову, Сергей и его бывшая Анна прожили вместе 15 лет. Однако в 2023 году неожиданно заявили о своем разводе. Что стало причиной для разрыва отношений - они не рассказывают в публичном пространстве и предпочитают не искать виновных или обиженных.

У них есть двое общих детей 14-летняя Анастасия и 5-летний Лукьян, которые скоро намерены переехать из Японии в Испанию.

Напомним, ранее стало известно, что лидер группы "Без Обмежень" закрутил новый роман с пиарщицей.

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