Сергей Танчинец поделился, что никогда даже не обращал внимание на Россию.

Украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец откровенно рассказал о том, почему ни разу не проводил концертов в России. Музыкант назвал две причины такого решения.

По словам артиста, его никогда не тянуло в Россию. Танчинец говорит, что когда все украинские звезды гастролировали по РФ, то он и его группа даже не обращали внимание на страну-агрессора. Следовательно, музыканты не выпускали песни, которые могли бы стать популярными среди россиян:

Есть две причины: одна из них - идеологическая, а вторая - практическая. Идеологическая заключается в том, что мы никогда не создавали контент, который там был бы интересным. А вторая практическая - я думал об этом вопросе во времена, когда было модным украинским артистам ездить в Россию. Мы тогда были не слишком популярны, и Россия для нас была очень-очень далеко. Я даже не обращал на нее внимание.

Также Сергей честно ответил, звали ли "Без Обмежень" выступать в России. Как рассказал Танчинец, был один случай, когда музыкантам предложили провести концерт в стране-агрессоре. Заказчиками были люди, у которых родители родом из Винницкой области, однако даже тогда группа отказалась.

"Мне предлагали после 2016 года, и, конечно, мы отказались и сказали, что не приедем. Это были украинцы во втором поколении, родители которых выехали еще в Советском Союзе на Дальний Восток в газодобывающие регионы. Они говорили, что очень любят "Без Обмежень" и не могли бы мы приехать к ним. Я спросил, откуда их родители родом, они сказали, что из Винницкой области, я сказал: "Приезжайте тогда в Винницкую область, и там вы сможете услышать "Без Обмежень", - отметил артист.

Напомним, ранее Сергей Танчинец рассекретил страну, куда переедут его дети.

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