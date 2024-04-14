Сергей Танчинец опубликовал романтическое фото с девушкой.

Фронтмену группы "Без Обмежень", известному украинскому певцу Сергею Танчинцу приписывают новый роман. Поклонники звезды заподозрили его в отношениях с пиарщицей Юлией.

Причиной слухов о возможном романе Танчинца стало фото, которое исполнитель обнародовал на своей странице в Instagram. На фотографии певец позирует с пиарщицей. Он нежно обнял Юлию за талию и целует ее в шею. Сама девушка также обнимает Сергея и улыбается.

"Моя пиалсциця", - лаконично подписал снимок артист.

Видео дня

В комментариях подписчики певца сразу заподозрили, что Юлия - это новая избранница артиста. Поклонники предположили, что именно из-за нее Танчинец развелся с бывшей женой. Однако большинство фанов знаменитости поддержали его и написали слова поддержки.

Комментарии под сообщением лидера группы "Без Обмежень":

"Та, ради кого бросил жену и детей..."

"Хорошенькие! Очень за вас рады"

"Да если вместе, будьте счастливы"

"Читаю комментарии и удивляюсь, как это люди пишут.то ли ревность у людей к господину Сергею, или зависть.почему видят что-то плохое. Хорошая дама, хороший господин Сергей, видно что друзья просто хорошие, он никому не принадлежит ни вам, ни мне, он медийный человек, и он говорит ровно столько сколько вы должны знать"

На гневные комментарии уже успел отреагировать сам Танчинец. Он никак не прокомментировал мнение подписчиков, а лишь оставил эмоджи, который смеется.

К слову, в прошлом году Сергей Танчинец развелся после 15 лет брака с женой Анной. Как известно, у экс-супругов есть сын и дочь.

Напомним, ранее лидер группы "Без обмежень" признался, что пьет алкоголь на концертах.

Вас также могут заинтересовать новости: