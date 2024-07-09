Она объяснила ситуацию.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно возмутила украинцев в сети из-за своего неуместного видео после обстрела Киева, ответила на критику.

Девушка извинилась за такой неуместный контент во время трагедии и написала свои соболезнования пострадавшим. Также артистка вспомнила, как в детской больнице "Охматдет", в которую попала российская ракета, когда-то лечилась ее сестра.

"Мне очень больно... В каждом пострадавшем 8 июля ребенке, который проходит лечение в "Охматдете", я вижу свою сестру. Она лечилась от рака именно там. Очень хочу, чтобы у наших детей было детство с радостью, а не со страхами и ужасами настоящего. Хочу извиниться, что опубликовала пост развлекательного характера за несколько часов до трагедии и не убрала его сразу", - написала Гросу.

Видео дня

Далее Алина объяснила, что сейчас находится за границей и не скрывает этого. А из-за разницы во времени не сразу была в курсе трагических событий в Украине.

"Здесь я снимаюсь, чтобы иметь возможность помогать. Но именно из-за разницы в часовых поясах и насыщенного графика съемок я заснула, новостей еще не было (а у нас была ночь). Я была в ужасе, когда прочитала о трагедии, как только проснулась", - отметила певица и призвала помогать всем пострадавшим.

К слову, вчера, 8 июля, россияне выпустили ракеты по городам Украины. В результате атаки сильно пострадала столичная детская больница "Охматдет". В то время Гросу опубликовала видео в Instagram с танцами в красном платье с бокалом вина в руках. Сейчас этот ролик она удалила из сети.

Напомним, ранее лидер группы "Бумбокс" отомстил россиянам за удар по "Охматдету".

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