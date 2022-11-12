Президент Украины и первая леди дали интервью американской телекомпании CNN.

Елена и Владимир Зеленские дали интервью американской телекомпании CNN. В ходе разговора ведущая спросила у супругов о том, чем они друг друга поддерживают в такое непростое время. Президент ответил, что считает свою жену не только любовью, но и лучшим другом, источником энергии.

Также Владимир пожаловался, что она не готовит ему завтраки:

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности - никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период".

Ведущая уточнила, связан ли этот сложный период с тем, что сейчас супруги живут отдельно. Владимир Зеленский ответил утвердительно.

Отметим, супруги Зеленские обсудили с CNN войну в Украине и текущую ситуацию в обществе. Вот как глава государства прокомментировал данное интервью:

"Украина не начинала эту войну. Но украинское общество, объединившись, показало пример сплоченности и сопротивления. В интервью CNN мы откровенно рассказали о том, что дает силы просыпаться с утра и вдохновляет двигаться дальше. Останавливаться нельзя. Должны продолжать борьбу".

Напомним, звезда "Людей Икс" прокомментировал освобождение Херсона от оккупантов. Лиев Шрайбер не первый раз высказывает свою позицию в поддержку Украины.

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