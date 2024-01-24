Женщина долго не могла справиться с переживаниями.

Фитнес-тренер Марина Боржемская впервые рассказала подробности трех выкидышей. О своих эмоциях и переживаниях она откровенно сказала в интервью программе "Слава+".

"Это настолько сложно, что ты думаешь, почему именно тебе это испытание? Почему именно с тобой это происходит? Почему не может быть легче? Почему не может быть лучше? Почему не может быть так, что ты захотела и имеешь?" - вспомнила свои вопросы в голове Марина.

Далее она подчеркнула, что тяжело прошла тот период. Но не хотела, чтобы ее родные переживали за нее.

"Свои эмоции я научилась глотать. Я всегда просто думаю о других. Мне было очень болезненно сказать об этом родителям. Мне было очень больно обсуждать это с бывшим мужем. Я переживала больше за них, чем за себя", - сказала Боржемская.

Женщина добавляет, что пыталась себя отвлекать и занять чем-то, чтобы не вспоминать о своей боли. Однако мысли ее всегда возвращали в реальность.

"Мне хотелось поплакать, но я не хотела это делать при всех. Иногда я плакала у отца на плече, у Славика на плече. Я говорила о той несправедливости, которую я чувствую внутри себя. Я говорила, что обижалась на других женщин, у которых все хорошо. Я говорила об этом откровенно", - вспомнила женщина.

Она постоянно хотела понять причину, по которой она не может выносить и родить ребенка и от этого становилось еще хуже.

"Я корила себя за то, что я в этом виновата, но я не понимаю, почему я себя к тому приводила. Что я не доработала? Что я не доделала по здоровью, что так со мной произошло? Это были пытки и издевательства внутри себя", - сказала Марина.

Тренер добавила, что впоследствии врачи обнаружили настоящую причину выкидышей.

"У нас было неправильное генетическое соотношение со Славиком, поэтому из-за этого постоянно так происходило. У него по здоровью было не все в порядке, а его врач говорил, что у него все хорошо и любая здоровая женщина может от него забеременеть. Но я сама понимаю, что, ну, как?" - подчеркнула Марина.

Ее врач посоветовала Узелкову пойти к другому специалисту и только тогда проблема была решена. Четвертая беременность была удачной, однако на 8-м месяце у Марины началось кровотечение. Женщина снова боялась потерять ребенка, но врачам удалось сохранить жизнь малыша и так родился первый сын Роберт.

Впоследствии женщина решилась на еще одного ребенка, ведь всегда мечтала, что будет иметь сына и дочь. Так родилась у нее дочь Оливия.

Напомним, Марина Боржемская была замужем за боксером Вячеславом Узелковым. Они развелись в 2018 году после 20 лет брака. У них двое детей - 15-летний сын Роберт и 10-летняя дочь Оливия. Известно, что Узелков не участвует в жизни наследников но уже успел признаться в любви новой избраннице, которую не показывает публике.

Вас также могут заинтересовать новости: