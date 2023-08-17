Им не удалось сохранить хорошие отношения.

Фитнес-тренер Марина Боржемская в интервью Маше Ефросининой рассказала, принимает ли участие в воспитании детей ее экс-супруг, боксер Вячеслав Узелков.

Изначально женщина отказывалась комментировать отношения с бывшим супругом, однако позже все же сказала, что этого человека как не было в их жизни, так и нет.

"Мне так не хочется это комментировать, и собственно, нечего комментировать. И потому я не хочу обсуждать человека, которого нет, не было и не будет. Но, как всегда – благодарю его за замечательных детей", - отметила Боржемская.

Она добавила, что во время полномасштабной войны им приходилось экономить, так как ее заработки упали, а Узелков никак не помогал детям. Однако наследники Боржемской все понимали и не обижались на звездную маму.

"Оливия иногда говорила, почему он (отец, - УНИАН) не помогает, но она не говорила, что я должна идти и просить", - добавила тренер.

Отметим, Боржемская и Узелков состояли в браке 19 лет. У них родилось двое детей - дочь Оливия и сын Роберт. Однако в 2018 году стало известно об их разводе. Сохранить хорошие отношения им не удалось.

Известно, что Узелков уже создал новую семью и у Боржеской есть любимый человек.

Напомним, фитнес-тренер Марина Боржемская в интервью УНИАН рассказала, как стресс влияет на вес, как правильно худеть без вреда для организма, действительно ли настолько важен спорт, а также составила дневной рацион питания.

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