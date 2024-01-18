Женщина отметила, что устала отвечать на вопрос об одиночестве.

Фитнес-тренер Марина Боржемская постоянно получает вопросы относительно своей личной жизни. Недавно она решила расставить все точки над "і" и написала соответствующий пост в Instagram.

"У меня часто спрашивают: "Есть ли у меня кто-нибудь? Почему я одна?" И наше любимое: "Такая красивая и сама". Девушки, признавайтесь, часто вам так говорили родственники и друзья?"- спросила Марина у подписчиков.

Женщина добавила, что ее удивляет мнение общества, что обязательно нужно иметь рядом мужчину, чтобы не быть одинокой.

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"Почему-то в нашем сознании есть утверждение, что лучше быть хоть с каким-то, но с мужчиной, чем самой. Я категорически против такого. Еще и против того, чтобы называть своего партнера "вторая половинка", - написала фитнес-тренер.

Свою точку зрения Марина дальше расписала так:

"Мы не половинки. Мы целые умные и красивые личности. Нам не нужна другая "половинка", чтобы чувствовать себя полноценным человеком. Только когда мы прекрасно себя чувствуем наедине с собой, когда нам не грустно проводить время с собой, только тогда мы можем встретить партнера, который будет рядом с нами".

Она добавляет, что решение быть вместе не должно влиять на хобби, друзей, работу, детей или перечеркивать прошлую жизнь.

"Для меня очень важен человек, который сможет разделить нашу жизнь, а мы в свою очередь - войдем в его. Почему я говорю "мы", потому что нас трое и тут тоже нужно понять, что я не могу себе позволить кратковременные отношения. У меня есть дети, которые глядя на меня, так же будут строить свои будущие отношения с партнером и переживать все то, что происходит в моей жизни", - написала Марина.

Напоследок она ответила, свободно ли сейчас ее сердце.

"Для меня важно найти мужчину не на один день, чтобы закрыть какой-то период в своей жизни, а человека, с которым мы проведем много времени в нашем совместном будущем. А есть ли у меня сейчас партнер, позвольте оставить это для себя", - отметила женщина.

Напомним, Марина Боржемская была замужем за боксером Вячеславом Узелковым. Они развелись в 2018 году после 19 лет брака. У них двое детей - 15-летний сын Роберт и 10-летняя дочь Оливия. Известно, что Узелков не участвует в жизни наследников, но уже успел признаться в любви новой избраннице, которую не показывает публике.

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