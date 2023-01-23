Виктория Апанасенко продала крылья от костюма Воин Света рали ВСУ / фото instagram.com

Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная, продала восхитительные крылья от своего национального костюма Воин Света. Вырученные деньги красотка отдала на протезы и реабилитацию украинских военных.

"Я решила предложить лот на этом аукционе. Это были крылья, созданные золотыми руками Леси Патоки. Из моего национального костюма для "Мисс Вселенная", - поделилась девушка на своей странице Instagram.

При этом она отметила, что самый большой донат составил 10 тысяч долларов.

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"Эти средства пойдут на протезы Kind Deeds и реабилитацию наших военных. Очень рада, что эти крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", - рассказала Апанасенко.

Стоит отметить, что аукцион состоялся 22 января в США при поддержке Постоянного представительства Украины в ООН, генерального консульства Украины в Нью-Йорке и Мирового конгресса украинцев.

Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной 2022"

Представительница Украины в полуфинале вышла на сцену как Воин Света. В основу невероятного образа заложен образ Архангела Михаила с мечом в руках.

Кроме того, Апанасенко представила роскошное платье с вышитым на груди сине-желтым сердцем, что символизирует украинский флаг, а это в свою очередь это цвет свободы нашего народа.

Также известно, что украинской модели организаторы не дали рассказать о полномасштабной войне со сцены.

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