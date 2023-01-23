Украинская модель рассказала, что самый большой донат составил 10 тысяч долларов.

Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная, продала восхитительные крылья от своего национального костюма Воин Света. Вырученные деньги красотка отдала на протезы и реабилитацию украинских военных.

"Я решила предложить лот на этом аукционе. Это были крылья, созданные золотыми руками Леси Патоки. Из моего национального костюма для "Мисс Вселенная", - поделилась девушка на своей странице Instagram.

При этом она отметила, что самый большой донат составил 10 тысяч долларов.

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"Эти средства пойдут на протезы Kind Deeds и реабилитацию наших военных. Очень рада, что эти крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", - рассказала Апанасенко.

Стоит отметить, что аукцион состоялся 22 января в США при поддержке Постоянного представительства Украины в ООН, генерального консульства Украины в Нью-Йорке и Мирового конгресса украинцев.

Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной 2022"

Представительница Украины в полуфинале вышла на сцену как Воин Света. В основу невероятного образа заложен образ Архангела Михаила с мечом в руках.

Кроме того, Апанасенко представила роскошное платье с вышитым на груди сине-желтым сердцем, что символизирует украинский флаг, а это в свою очередь это цвет свободы нашего народа.

Также известно, что украинской модели организаторы не дали рассказать о полномасштабной войне со сцены.

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