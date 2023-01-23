Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная, продала восхитительные крылья от своего национального костюма Воин Света. Вырученные деньги красотка отдала на протезы и реабилитацию украинских военных.
"Я решила предложить лот на этом аукционе. Это были крылья, созданные золотыми руками Леси Патоки. Из моего национального костюма для "Мисс Вселенная", - поделилась девушка на своей странице Instagram.
При этом она отметила, что самый большой донат составил 10 тысяч долларов.
"Эти средства пойдут на протезы Kind Deeds и реабилитацию наших военных. Очень рада, что эти крылья помогут облегчить жизнь наших защитников", - рассказала Апанасенко.
Стоит отметить, что аукцион состоялся 22 января в США при поддержке Постоянного представительства Украины в ООН, генерального консульства Украины в Нью-Йорке и Мирового конгресса украинцев.
Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной 2022"
Представительница Украины в полуфинале вышла на сцену как Воин Света. В основу невероятного образа заложен образ Архангела Михаила с мечом в руках.
Кроме того, Апанасенко представила роскошное платье с вышитым на груди сине-желтым сердцем, что символизирует украинский флаг, а это в свою очередь это цвет свободы нашего народа.
Также известно, что украинской модели организаторы не дали рассказать о полномасштабной войне со сцены.