Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко забрала одну из главных наград, которую отдают тем учасницам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья.
Несмотря на то, что Апанасенко не победила на конкурсе и даже не вошла в топ-16 самых красивых девушек мира, она довольна тем, что именно ей досталась награда Spirit of Carnival Award.
На своей странице в Instagram она показала, как выглядит статуэтка.
Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной 2022"
Представительница Украины продемонстрировала на конкурсе несколько образом, символизирующих войну в Украине.
В полуфинале она вышла на сцену в образе воина света. В основу наряда заложен образ Архангела Михаила, который защищает Украину с мечом в руках. Поэтому художница по костюмам Леся Патока изобразила участницу от Украины в доспехах, с оружием, но одновременно в белом платье, что говорит о том, что она несет свет.
Также она показала роскошное платье от украинского дизайнера с вышитым на груди сине-желтым сердцем. Сине-желтый цвет символизирует украинский флаг - это цвет свободы нашего народа.
Кто победил на "Мисс Вселенной 2022"
14 января в Новом Орлеане огласили результаты конкурса "Мисс Вселенная 2022". Победительницей конкурса красоты стала представительница США Р’Бонни Габриель. Она - седьмая американка, которая заняла в этом конкурсе первое место.
Позже стало известно, что стоимость короны победительницы достигает 5,58 миллионов долларов.