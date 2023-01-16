Виктории Апанасенко не удалось победить, но она все же получила одну из наград.

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко забрала одну из главных наград, которую отдают тем учасницам, которые демонстрируют ценности дружбы, разнообразия и веселья.

Несмотря на то, что Апанасенко не победила на конкурсе и даже не вошла в топ-16 самых красивых девушек мира, она довольна тем, что именно ей досталась награда Spirit of Carnival Award.

На своей странице в Instagram она показала, как выглядит статуэтка.

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Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной 2022"

Представительница Украины продемонстрировала на конкурсе несколько образом, символизирующих войну в Украине.

В полуфинале она вышла на сцену в образе воина света. В основу наряда заложен образ Архангела Михаила, который защищает Украину с мечом в руках. Поэтому художница по костюмам Леся Патока изобразила участницу от Украины в доспехах, с оружием, но одновременно в белом платье, что говорит о том, что она несет свет.

Также она показала роскошное платье от украинского дизайнера с вышитым на груди сине-желтым сердцем. Сине-желтый цвет символизирует украинский флаг - это цвет свободы нашего народа.

Кто победил на "Мисс Вселенной 2022"

14 января в Новом Орлеане огласили результаты конкурса "Мисс Вселенная 2022". Победительницей конкурса красоты стала представительница США Р’Бонни Габриель. Она - седьмая американка, которая заняла в этом конкурсе первое место.

Позже стало известно, что стоимость короны победительницы достигает 5,58 миллионов долларов.

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