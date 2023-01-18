Модель призналась, что если бы ей все же дали возможность выступить в прямом эфире, то она бы непременно рассказала о войне.

Украинская модель Виктория Апанасенко, представившая нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная", рассказала, что ей не дали рассказать о полномасштабной войне со сцены. В интервью для "КП" она также поделилась воспоминаниями о том, как общалась с иностранными журналистами.

"У меня было много интервью для иностранных СМИ. Все хотели узнать о ситуации в Украине сейчас. Некоторые журналисты даже спрашивали, завершилась ли война, что меня очень удивляло. Я рассказывала истории конкретных людей, показывала фотографии из Киевской области, из тех мест, где была лично. Спрашивали про мою дорогу, потому что это уникальная история для конкурса. Они были поражены, что я ехала трое суток, частично под обстрелами, одна с тяжелыми чемоданами", - рассказала Апанасенко.

По словам модели, она не ощущала негатива от других участниц конкурса. Почти все они понимали, откуда приехала Апанасенко и что происходит в Украине. Однако на сцене "Мисс Вселенная" не говорили о войне. Мало того, девушке помешали поднять эту тему и рассказать об агрессии РФ.

Видео дня

"Фраза о том, что Россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли лишь маленький кусок о моем волонтерстве. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград - Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня - нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали", - сообщила Апанасенко.

Модель призналась, что если бы ей все же дали возможность выступить в прямом эфире, то она бы непременно рассказала о войне, о недавней ракетной атаке по Днепру. Эта трагедия произошлаа в день финала. Апанасенко вспоминает, что она плакала, когда увидела жуткие видео с людьми, оказавшимися под завалами. Другие участницы пытались ее успокоить.

"Я разговаривала с нашим оргкомитетом и думала, возможно, стоит отказаться от дальнейшего участия. Но я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-то сказать со сцены. К сожалению, не получилось. Мне очень жаль, мне от этого больно. Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить перед большой аудиторей в прямом эфире, что война продолжается", - подчеркнула украинская модель.

Модель не скрывает, что ей очень грустно от всего этого, ведь на сцене конкурса не говорили о том, что РФ напала на Украину. Апанасенко не боялась и действительно хотела обратиться к людям со сцены с речью о ситуации в нашей стране.

"Возможно, они не хотели спровоцировать буллинг меня или российской участницы. Потому что "Мисс Вселенная" позиционирует себя как платформа, дающая голос каждой девушке. Как использовала эту платформу Россия? Никак. Они демонстрировали платье Российской империи и красный цвет. Мне говорили, что, возможно, россиянке было страшно. Но мне не страшно было умереть под ракетами и не страшно говорить открыто о войне. Меня предупреждали: "Вика, когда будет оккупация, тебя могут просто убить, одной из первых убить". Я не боялась умереть за свои слова", - резюмировала модель.

Напомним, украинка на "Мисс Вселенной" забрала одну из главных наград.

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