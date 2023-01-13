Виктория Апанасенко вышла на сцену в дизайнерском платье с вышитым на груди сердцем.

Украинская модель Виктория Апанасенко появилась в полуфинале масштабного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в роскошном платье от украинского дизайнера FROLOV.

Девушка рассказала, что черный цвет платья – символ темных времен, которые переживает наша страна. Символ боли, потерь, разрушенных судеб. Трагедия войны и все те разрушения, которые она приносит человечеству.

"Черный цвет – это цвет траура, он показывает цену нашей свободы. Но также он описывает силу и внутреннюю решительность. Напоминание, что самый темный час перед рассветом", - написала Апанасенко на своей странице в Instagram.

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А вот сине-желтый цвет символизирует украинский флаг - это цвет свободы нашего народа. Золотые кристаллы над сине-желтым элементом – это серебряная подкладка, луч веры, надежды, свет, победивший тьму.

"Это о сильном духе нашего народа, борющегося за будущее своих детей. Это символ жизни и символ света, излучаемого нашими сердцами. Жизнь победит смерть, а свет – тьму", - добавила Виктория и уточнила, что сердце на ее груди было вышито вручную.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко появилась на сцене "Мисс Вселенная" в образе воина света.

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