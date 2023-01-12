Виктория Апанасенко покорила зрителей своим нарядом.

Украинская модель Виктория Апанасенко стала участницей масштабного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022". Ее первое появление на сцене стало фееричным - она покорила зрителей невероятной красотой и платьем под названием "Воин света".

28-летняя Виктория из Чернигова прилетела в США, чтобы добыть для Украины еще одну победу. На сцену конкурса красоты она вышла в роскошном платье с крыльями, которые неожиданно для всех начали открываться.

Интересно, что в основу наряда заложен образ Архангела Михаила, который защищает Украину с мечом в руках. Поэтому художница по костюмам Леся Патока изобразила участницу от Украины в доспехах, с оружием, но одновременно в белом платье, что говорит о том, что она несет свет.

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Стоит отметить, что 14 января состоится финал "Мисс Вселенной 2022". Тогда же мы и узнаем, удалось ли Апанасенко заполучить корону победительницы.

Кто такая Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022".

В 2016 году снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019 году снялась в комедийном сериале "Короли палат".

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