В этом году обошлось без громкого шоу. От Украины выбрали 28-летнюю Викторию Апанасенко.

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину привычного роскошного шоу по выбору претендентки не было. Комитет выбрал представительницу опираясь на то, чем она занимается во время войны.

Ей оказалась уроженка Чернигова, модель Виктория Апанасенко. Девушке 28 лет. Видеовизитка была опубликована на официальном YouTube-канале "Miss Ukraine Universe".

По образованию Вика - психолог. После полномасштабного вторжения начала волонтерить - готовить обеды, развозить гуманитарную помощь.

В Instagram-блоге, на который подписаны почти 200 тыс человек, она рассказывает не только о своей деятельности и постит красивые фотографии, но и публикует факты прямой российской агрессии против Украины.

Согласно требованиям, конкурсантка должна предоставить видеовизитку. Для ее съемки Виктория проехалась по городам Украины, которые разбомбили и продолжают бомбить оккупанты. Модель говорит - использует свою возможность представить Украину на мировой арене, чтобы еще раз рассказать всем о зверствах, которые совершает РФ в отношении нашей страны.

Отметим, что дата и место проведения конкурса пока что неизвестны.

Напомним, модель Playboy Астафьева спела для военных и показала разбитые оккупантами места.

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