Недавно артистка побывала в одном из городов, который интенсивно обстреливался рашистами.

Певица Даша Астафьева отправилась выступать для военных. В целях безопасности город своего пребывания она не раскрывала, однако показала некоторые кадры у себя в Instagram-stories. Звезда отметила, что после увиденного ей трудно дышать.

"Сегодня мы с ребятами впервые приехали поддержать наших защитников. Я очень волновалась. Даже налажала. Но я не могла не увидеть это своими глазами. Не поддержать тех, благодаря кому мы живы. Наши люди самые лучшие. Мы ежедневно являемся примером единства, несокрушимого духа и жажды к свободе! После увиденного у меня нет сомнений, что победа будет за нами", - написала модель и певица Даша Астафьева.

"Посетили места, которые пытались "асвабадить"... После всего увиденного сложно даже дышать. Практически ничего в городе не осталось целым. Мне было страшно увидеть глаза людей, которые встретились с врагом вживую. Людей, которые, к сожалению привыкли к такому виду своего города", - добавила звезда.

Напомним, Астафьева перечислила 5 секс-символов ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: