Актрису нашли мертвой в ее квартире в Нью-Йорке.

Судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка назвала официальную причину смерти известной американской актрисы Мишель Трахтенберг, которой не стало в феврале этого года. Исполнительницу ролей Дон Саммерс в "Баффи - победительница вампиров" и Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница" нашли мертвой в ее квартире в Нью-Йорке. Стало известно, что 39-летняя звезда ушла из жизни естественной смертью.

Как пишет BBC, причину смерти раскрыл судмедэксперт Нью-Йорка. Как известно, тело знаменитости нашла ее мать, которая пришла навестить дочь. Когда в квартиру прибыли медики, она уже была без сознания и не подавала признаков жизни.

Тогда правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти, поэтому склонялись к версии, что смерть наступила по естественным причинам. По словам судмедэксперта, Трахтенберг не стало из-за осложнений от сахарного диабета, которым болела актриса.

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Семья покойной выступила против вскрытия по религиозным соображениям. Судмедэксперт не стал делать вскрытие тела. Причину смерти установили после завершения токсикологического анализа. Незадолго до ухода в мир иной Мишель сделали операцию.

Она перенесла трансплантацию печени. Врачи предполагали, что причиной смерти могли стать осложнения после хирургического вмешательства, но главной причиной назван сахарный диабет.

Что известно о Мишель Трахтенберг

Актриса родилась в 1985 году в Нью-Йорке. У нее были украинские корни. Мама звезды родом из Одессы, а отец - немец. Сама Мишель не раз вспоминала Украину и с теплом говорила о родине мамы.

Уже в трехлетнем возрасте артистка начала сниматься в рекламе и работала с каналом Nickelodeon. Первую славу она получила благодаря роли Ноны Мекленберг в сериале "Приключения Пита и Пита" (1994-1996). После этого она сыграла Дон Саммерс, младшую сестру Баффи, в сериале "Баффи - победительница вампиров".

В 2008 году знаменитость перевоплотилась в Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница", а за четыре года до этого снялась в картине "Евротур". В последнее время звезда все реже появлялась на экранах и на публике, но продолжала активно вести свои соцсети.

Напомним, ранее Блейк Лайвли почтила память звезды Мишель Трахтенберг и показала фото с ней. Актриса поделилась, какой покойная была при жизни. Артистка сожалеет, что в последнее время не виделась с подругой, но отметила, что всегда будет помнить Мишель.

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