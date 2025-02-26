39-летнюю актрису нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке.

Умерла известная американская актриса Мишель Трахтенберг, которая снималась в сериалах "Евротур", " Сплетница" и "Баффи - победительница вампиров". Знаменитости не стало в возрасте 39 лет.

Трагическую информацию сообщило издание New York Post. Ее тело нашли в квартире в Нью-Йорке, США. Трахтенберг нашла мертвой ее мать около 8 утра, в среду, 26 февраля, в 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South. На данный момент причина смерти артистки не раскрывается. Однако, по данным издания, стало известно, что недавно знаменитость перенесла трансплантацию печени.

В СМИ предполагают, что смерть наступила по естественным причинам из-за осложнений после операции. На данный момент официальных подтверждений этому нет. На теле звезды признаков насильственной смерти не обнаружено. Специалисты проводят медицинское вскрытие, чтобы выяснить причины ухода Мишель в мир иной.

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Что известно Мишель Трахтенберг

Актриса родила в 1985 году в Нью-Йорке. Ее родители - эмигранты. В частности, отец звезды родом из Германии, а мама - из Одессы. Известно, что Мишель немного знала русский.

Свою актерскую карьеру Трахтенберг начала в юном возрасте, когда ей было всего три года. Тогда она сотрудничала с детским каналом Nickelodeon. Первую роль артистка получила в возрасте девяти лет в сериале Nickelodeon 1990-х годов "Приключения Пита и Пита", где она сыграла подружку Нону Ф. Мекленберг.

Дебют звезды в кино состоялся в 1996 году в фильме "Гарриет-шпионка". После этого уже через три года Мишель получила роль Пенни в "Инспекторе Гаджете". Настоящую популярность ей принесли съемки в 2000 году в сериале "Баффи - победительница вампиров". Она исполнила роль Дон Саммерс и снималась в проекте в течение трех лет. В 2008 году знаменитость перевоплотилась в Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница", а за четыре года до этого снялась в картине "Евротур".

Напомним, ранее умерла актриса из популярного сериала "Игра в кальмара". Ли Джу-Силь не стало на 82-м году жизни. Причиной смерти стал год желудка.

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