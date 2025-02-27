Актриса поделилась, какой покойная была при жизни.

Известная американская актриса, звезда фильма "Все закончится с нами" Блейк Лайвли отреагировала на смерть своей коллеги - актрисы Мишель Трахтенберг - которую нашли мертвой 26 февраля. Знаменитость почтила память подруги и рассказала, какой она была при жизни.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместное фото с коллегой. В подписи к нему Лайвли поделилась, что исполнительница роли Дон Саммерс в сериале "Баффи - истребительница вампиров" и Джорджины Спаркс в "Сплетнице" была очень позитивным человеком, она заряжала всех вокруг своей энергетикой. В то же время, утверждает звезда, Мишель была справедливой, рассудительной и была фанаткой своего дела. Она всегда могла прийти на помощь друзьям и была предана родным.

По словам Блейк, Трахтенберг обожала красить губы блеском с запахом карамели. Окружение всегда положительно отзывалось о покойной, а она сама выглядела непревзойденно. В дополнение, актриса указала, что мир потерял не только ее коллегу и замечательную актрису, но и просто хорошего человека.

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"Все, что она делала, она делала на 200%. Она сполна смеялась над чьей-то шуткой, шла к руководству, когда чувствовала, что что-то не так, очень переживала за свою работу, гордилась тем, что является частью этого сообщества и индустрии. Она была безумно преданной своим друзьям и всегда носила блеск для губ со вкусным карамельным запахом, потому что она не просто хотела сверкать на камеру, ей нравилось создавать приятные впечатления для всех, кто был в ее орбите. Она была добрым человеком насквозь", - написала Лайвли.

Она призвала ценить людей, которые рядом, ведь жизнь каждого может оборваться в любой момент. Сейчас артистка жалеет, что в последнее время не виделась с подругой, но подчеркнула, что всегда будет помнить Мишель.

"Мир потерял глубоко чуткого и доброго человека Мишель. Пусть ее труд и ее огромное сердце помнят те, кому посчастливилось познать ее огонь", - отметила знаменитость.

Напомним, ранее подруга Мишель Трахтенберг случайно выдала причину ее смерти. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что актриса давно знала, что ее смерть неизбежна.

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