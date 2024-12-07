Миша Крупин рассказал, что не боится идти воевать.

Украинский певец Миша Крупин, который еще летом заявил о желании вступить в ряды ВСУ, продолжает ждать решения о мобилизации. Процесс затянулся из-за бюрократических процедур и необходимости дополнительных обследований. Об этом певец сообщил в интервью Фокусу.

"Да, действительно есть определенные вопросы, которые требуют уточнения. Но я настроен оптимистично и верю, что уже скоро смогу присоединиться к защите нашей страны", - рассказал певец.

Крупин не скрывает, что волнуется, но в то же время чувствует большую ответственность перед Родиной. Он убежден, что каждый мужчина должен быть готовым стать на ее защиту в трудное время.

Видео дня

"Это не просто обязанность, это дело чести для каждого настоящего мужчины", - подчеркнул певец.

Пока идет процесс оформления документов, Миша Крупин активно готовится к будущей службе. Он занимается физическими упражнениями, изучает военное дело и поддерживает связь с друзьями, которые уже защищают Украину на фронте.

"Хочу быть максимально готовым к любым испытаниям. Понимаю, что служба в армии - это нелегкое дело, но я готов отдать все свои силы ради победы", - говорит Крупин.

Певец также призывает всех украинцев не терять веры и единства, ведь именно в этом наша сила.

"Вместе мы обязательно победим!" - уверен Миша Крупин.

Напомним, известный украинский певец закрутил новый роман и показал возлюбленную.

Вас также могут заинтересовать новости: