Известный украинский певец закрутил новый роман и показал возлюбленную

Миша Крупин признался, что состоит в отношениях.

Украинский певец Миша Крупин впервые за долгое время открылся на тему своей личной жизни и сообщил, что сейчас состоит в отношениях.

В интервью для программы "ЖВЛ" артист рассказал о своей новой избраннице. Вместе с девушкой он побывал на допремьерном показе фильма "Хозяин 2. На своей земле". Как признался Крупин, их знакомство произошло также на одном из светских мероприятий, после которого они почти сразу начали встречаться.

"Мы познакомились на одном из ивентов. Это было мероприятие, и мы сразу нашли общий язык. Моя бабушка даже спросила: "Кто эта сумасшедшая?"" – рассказал музыкант.

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Хотя певец не скрывает свою девушку, ее имени он предпочитает не называть. Крупин также отметил, что его избранница – творческий человек, который хорошо понимает особенности его работы. Однако пара вынуждена жить на расстоянии: сам Миша живет в Харькове, а его возлюбленная – в Киеве.

"Времени вместе у нас очень мало. Но когда человек тебя понимает и у нас обоих много дел, на свидания просто не остается времени. Сейчас получается, что мы встречаемся примерно раз в месяц", – добавил Крупин.

Напомним, ранее Миша Крупин рассказал об отношениях с экс-супругой.

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