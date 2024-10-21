Тимур и Инна рассказали о воспитании сыновей и дочерей.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена - юрист и блогерша Инна - рассказали, как изменились их отношения с появлением четвертого ребенка. Звездные супруги ответили, есть ли у них разногласия во взглядах на воспитание детей.

Как известно, у пары четверо детей, двое из которых приемные. Речь идет о 3-летнем Марселе и 8-летней Ангелине, которая недавно официально стала дочерью ведущего и его жены. Также пара воспитывает дочь Мию и сына Марка. Ангелина стала частью большой семьи Мирошниченко в июне этого года.

По словам Тимура, их с любимой отношения почти не изменились. Они только улучшились, а блогерша и ведущий стали значительно ближе. Сейчас они стараются не забывать о себе и проводят время наедине. Хотя эти встречи довольно редки, но пара наслаждается даже такими моментами.

"Мы стали еще ближе. Так сейчас почему-то происходит. После каждого ребенка мы становимся еще ближе. Да, у нас появилось больше желания быть друг с другом, чтобы подпитывать друг друга", - рассказали супруги.

Тимур и Инна признаются, что у них иногда бывают разногласия во взглядах на воспитание детей. Но влюбленные нашли выход из этой ситуации и они по очереди становятся для сыновей и дочерей строже или добрее, чтобы сохранять баланс в семье.

Также ведущий поделился, что, когда они с женой уходят на работу или остаются наедине, с детьми проводят время няни или бабушки и дедушки.

"Всегда должен быть хороший и плохой полицейский. Если кто-то вдруг становится плохим, то автоматически второй становится добрым. Мы чередуемся. Кто первый стал злым, тот забронировал за собой на сутки это место, и второй должен быть добрым", - добавил телезвезда.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о конфликтах между детьми и как она помогает их решать. Она также ответила, может ли поругать детей.

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