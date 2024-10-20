Она также ответила, может ли поругать детей.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - рассказала о конфликтах между детьми и как она помогает их решать.

Не секрет, что пара воспитывает четверых детей: 6-летнюю Мию, 4-летнего Марко, а также приемную 8-летнюю дочь Ангелину и приемного 3-летнего сына Марселя. По словам Инны, дети не всегда могут спокойно решить что-то между собой. Однако родители стараются не вмешиваться в их конфликты.

"У них царит любовь, они уважают друг друга, но это не значит, что они не дерутся. Я вмешиваюсь только тогда, когда это несет угрозу. Они должны сами урегулировать конфликты. Иначе, как мы должны пускать детей в социум? В основном нет необходимости вмешиваться. Девочки ссорятся и потом, когда они вдвоем приходят плакаться, мы можем разобраться", - пояснила Инна в интервью шоу "Утро. Марафон".

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Она также добавила, что все же бывают случаи, когда из-за усталости может сорваться на детей. Но Мирошниченко сразу это понимает и просит прощения.

"Бывают моменты, когда ты срываешься и не выдерживаешь. Ты понимаешь, что пересек черту и нужно было остановиться за шаг до. И тогда ты садишься и разговариваешь, как со взрослым человеком, объясняя, что я тоже человек и могу кричать или злиться. Я сажусь и говорю, что мне тяжело, я устала, разозлилась и сорвалась, прости меня".

Напомним, недавно Инна Мирошниченко показала, как изменился ее приемный сын после детдома.

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