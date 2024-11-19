Супруги решили не откладывать праздничный ритуал на зиму и устроили детям новогоднюю атмосферу уже сейчас.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой - юристом и блогершей Инной - поделились семейными кадрами в сети. Семья украсила новогоднюю елку и рассказала, почему нынешний праздник будет для них особенным.

Пара решила осуществить маленькую мечту своих детей: Мии, Ангелины, Марка и Марселя, которые уже не могли дождаться момента, когда начнется подготовка к Новому году. Поэтому, как рассказала Инна в своем Instagram, они с мужем решили не откладывать на потом то, что можно сделать уже сейчас, и подарили дочерям и сыновьям атмосферу праздника дома.

Семья установила новогоднюю елку в гостиной, которую они украшали в полном составе. В частности, дети и их звездные родители по очереди цепляли игрушки и гирлянды на искусственное дерево, а после этого они весело танцевали возле "зеленой красавицы". Блогерша опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как это было. На фоне играла новогодняя музыка, что добавило ролику особой праздничной атмосферы.

По словам юристки, сначала они раздумывали с любимым, устанавливать ли елку осенью, но в конце согласились по просьбе детей. Женщина убеждена, что во время войны и жизни в постоянной опасности, важно дарить детям редкие моменты радости и счастья. Кроме того, стоит указать, что это первый Новый год 9-летней Ангелины в семье и первая праздничная елка в ее жизни. Как известно, девочку удочерили летом этого года.

"Мия захотела поставить елку еще неделю назад. Мы сначала тянули, а потом... Почему нет? Если это подарит детям праздник. Ночные тревоги, утренние отключения, дневные новости. Дети заслуживают зимнюю сказку даже в середине ноября. Тем более это первая домашняя елка Ангелины!" - написала Мирошниченко.

В комментариях подписчики были растроганы новым видео Инны и отметили, что этот ролик дарит ощущение семейного уюта и тепла, а также подарил и им атмосферу приближающихся праздников:

"Вы замечательные родители"

Вы вдохновляете! Счастья вам!"

"Тепло и столько любви! Мирных праздников вашей семье"

"Вы показываете прекрасный пример семьи"

"Вдохновили также достать и создать радость и праздник"

Напомним, ранее Инна Мирошниченко показала, как изменилась Ангелина за время пребывания в их семье. Девочка привыкла, что теперь у нее есть родные и теперь наслаждается новой жизнью.

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