Она отметила, что девочка уже смогла расслабиться в семье.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - показала изменения 9-летней дочери Ангелины, которую они удочерили в этом году.

Сначала она опубликовала кадры их первого знакомства летом. Тогда, по словам Инны, девочка была очень застенчивой и почти не говорила с ними.

"Это наша первая встреча. Чуть меньше пяти месяцев назад. Говорит, как малышка. Точнее, почти не говорит. Вообще, мы готовились к тому, что Ангелина почти не говорит. Поэтому приятно удивились даже этому "сфоткай" и "покажи" на каждом шагу", - написала жена Мирошниченко в своем Instagram.

Инна также добавила видео, на котором заметны улучшения в развитии Ангелины, благодаря любви и поддержке в полноценной семье. В частности, блогерша выделила такие положительные изменения:

"Ангелина вообще не рисовала. Потому что рисование - это про воображение. Просто ничего не могла. Только перерисовать за кем-то что-то простое. Но не создать сама. Поэтому вот эти "волны" и абстракция - это такой прогресс! А то, что она может презентовать свою работу - это до слез. Тогда я делала это видео с мыслью "ну ничего, я заберу тебя домой, будем каждый день делать массажи, я уже закончила курс массажей, стала профи с Марселем. Я все исправлю". Но нервная система была в таком напряжении, что коснуться тела было невозможно. Ангелина мылась с истерикой, было дико щекотно. Даже одежда сильно раздражала. А сегодня ощущение безопасности успокоило нервную систему. Напряжение спало. Тело расслабилось. Это я к тому, что просто наличие семьи уже многое лечит".

К слову, год назад звездная семья Мирошниченко усыновила еще 3-летнего мальчика Марселя. Также они воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марко.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал, как изменился его приемный сын Марсель после усыновления.

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