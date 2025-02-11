Она также рассказала о других источниках заработка.

Известная украинская модель Мила Кузнецова рассказала о своих заработках во время войны.

Сначала она призналась, что имеет страницу на Onlyfans. По ее словам, там нет никаких ее обнаженных фотографий. Однако некоторые пользователи платят деньги только за общение с Милой, поэтому это для нее является одним из источников заработка.

"30 долларов стоит подписка на меня в месяц. Но у меня там немного людей. Где-то 100. Оттуда получается где-то меньше 3000 долларов", - отметила Мила в интервью Славе Демину.

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Также женщина добавила, что получает деньги от рекламы и других проектов. Об этом более подробно Кузнецова сказала так:

"У меня есть заработки с Instagram. Это реклама, но ее немного, ведь я ничего не прошу. Вот кто мне что-то пишет я рассматриваю - мне нравится или не нравится. Плюс мы с коллегой сделали блогерское сообщество, организовываем блогерские тусовки, где-то там от партнеров тоже какой-то заработок есть. Я свою жизнь организовала так, чтобы было мне комфортно. До 3 тысяч долларов в месяц я трачу, то мне хорошо. У меня абсолютно есть все, а для того, чтобы кайфовать от жизни".

Напомним, ранее украинская модель Мила Кузнецова впервые рассказала об отношениях с женатым мужчиной.

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