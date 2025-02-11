Мила также призналась, чем завершился их роман.

Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова впервые рассказала об абьюзивных отношениях с мужчиной.

По словам женщины, она начала роман с полицейским в 20 лет. Тогда избранник был старше на 10 лет и боялся ее потерять.

"Он говорил: "Когда ты меня бросишь, то я пойду застрелюсь". Он психологически умел давить, очень ревновал. Он говорил: "Когда ты пойдешь с подружкой в кафе, я буду считать это изменой". Он ревновал из-за того, что я была такая красивая", - рассказала Мила в интервью Славе Демину.

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Позже Кузнецова узнала, что у ее возлюбленного есть жена, которая пришла к ней выяснить отношения. О том моменте модель вспоминает так:

"Он был еще женатым. Он развелся ради меня. Его жена еще приходила меня бить. Но она такая маленькая и худая была и я ей дала отпор. Я же ее не приглашала разбираться. Если есть какие-то проблемы, то решай со своим мужем, а не со мной".

Мила также добавила, что из-за своего юного возраста, тогда считала нормальным быть в статусе любовницы. Однако сейчас такие ошибки не хочет повторять.

"Я просто не сильно смотрела женат он или холост. Сейчас я, конечно, буду смотреть. Я уже переросла все эти гульки", - добавила женщина.

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