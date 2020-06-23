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Украинская модель с 13 размером груди прогулялась в откровенном наряде

15:01, 23 июня 2020
Звезды
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Кузнецова показала видео / фото instagram.com/mila_kuznetsova10

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Модель 22 июня отпраздновала свое 33-летие. В честь этого она устроила пляжную вечеринку. Так, Кузнецова надела черный слитный купальник и накидку на запах с анималистическим принтом.

"День рождения только раз в году", - подписала фото Мила.

Как сообщал УНИАН, Мила Кузнецова второй раз подает заявку на рекорд Украины.

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