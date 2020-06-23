Украинская модель с 13 размером груди прогулялась в откровенном наряде
15:01, 23 июня 2020Звезды
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Мила Кузнецова подчеркнула свои пышные формы.
Кузнецова показала видео / фото instagram.com/mila_kuznetsova10
Украинская модель с 13 размером груди Мила Кузнецова опубликовала в Instagram видео, где она прогуливается по городу в откровенном наряде.
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Модель 22 июня отпраздновала свое 33-летие. В честь этого она устроила пляжную вечеринку. Так, Кузнецова надела черный слитный купальник и накидку на запах с анималистическим принтом.
"День рождения только раз в году", - подписала фото Мила.
Как сообщал УНИАН, Мила Кузнецова второй раз подает заявку на рекорд Украины.
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