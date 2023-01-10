Российский режиссер Никита Михалков вышел на связь после госпитализации и рассказал о своем самочуствие.
Он выразил благодарность всем, кто за него беспокоится и добавил, что пока остается в больнице. Он продолжает проходить обследование и получать необходимое лечение.
"Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...", - написал Михалков в своем Telegram-канале.
Болезнь Никиты Михалкова
Никита Михалков попал в больницу с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Известно, что на фоне ковида у него развилась пневмония.
Позже его состояние резко ухудшилось, из-за чего его перевели в реанимацию.
Там состояние его здоровья не улучшилось. 10 января появилась информация, что ему до сих пор плохо.
"У режиссёра возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем. По нашей информации, после КТ лёгких у Никиты Сергеевича обнаружили рост поражённых участков. По сравнению с предыдущими результатами - состояние ухудшилось", - сообщили росСМИ.