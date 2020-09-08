Актера признали виновным.

Скандальный актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 8 июня.

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Суд постановил, что актер совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. При этом наказание ему огласят чуть позже, передает телеграм-канал Lifeshot.

Стоит отметить, что прокуратура просила суд лишить актера свободы на 11 лет и лишить его права садиться за руль в течение трех лет после освобождения.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - огласила судья приговор.

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Автор: УНИАН