По словам Боднарчука, у Винника нет шансов вернуться в шоу-бизнес.

Известный украинский продюсер Олег Боднарчук высказался относительно певца Олега Винника, который до полномасштабного российского вторжения жил в Украине и был на пике популярности.

Так, журналисты издания OBOZ.UA спросили у режиссера, сможет ли Винник снова вернуться в украинский шоу-бизнес. Боднарчук ответил, что шансов у артиста очень мало.

"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью у Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном человеке существовал только в его песнях. Миф рассеялся. Олег все о себе рассказал, причем он, наверное, считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души", - сказал режиссер.

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Он добавил, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория уже значительно изменилась.

"Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить", - подытожил Боднарчук.

Стоит отметить, что Олег Винник с начала большой войны живет в Германии. Он говорил, что у него проблемы со здоровьем, однако не стал уточнять, какие именно.

Также в последнем интервью Винник выразил сожаление тому, что не держит в руках оружие. Однако возвращаться из Германии и идти на фронт он не хочет.

Напомним, ранее ведьма рассекретила страшную болезнь Олега Винника.

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