Известный украинский продюсер Олег Боднарчук высказался относительно певца Олега Винника, который до полномасштабного российского вторжения жил в Украине и был на пике популярности.
Так, журналисты издания OBOZ.UA спросили у режиссера, сможет ли Винник снова вернуться в украинский шоу-бизнес. Боднарчук ответил, что шансов у артиста очень мало.
"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью у Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном человеке существовал только в его песнях. Миф рассеялся. Олег все о себе рассказал, причем он, наверное, считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души", - сказал режиссер.
Он добавил, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория уже значительно изменилась.
"Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить", - подытожил Боднарчук.
Стоит отметить, что Олег Винник с начала большой войны живет в Германии. Он говорил, что у него проблемы со здоровьем, однако не стал уточнять, какие именно.
Также в последнем интервью Винник выразил сожаление тому, что не держит в руках оружие. Однако возвращаться из Германии и идти на фронт он не хочет.
Напомним, ранее ведьма рассекретила страшную болезнь Олега Винника.