По словам Тихой, артист неизлечимо болен.

Артист Олег Винник с начала полномасштабного российского вторжения живет в Германии. Он говорит, что уехал за границу на лечение, однако свой диагноз раскрывать не стал.

Вокруг его болезни ходит много слухов. Кто-то говорит, что он страдает алкоголизмом, а кто-то уверен, что у артиста действительно серьезные проблемы со здоровьем.

Ведьма Мария Тихая в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала, что на самом деле происходит с артистом.

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"У него была подагра. Он это никому не рассказывал, никогда не говорил, но я знаю, что эта болезнь у него была и есть, потому что она не лечится", - отметила Тихая.

Она добавила, что на Винника выпадает карта "Двойка жезлов", поэтому он все же будет пытаться вернуться на сцену, но у него это не получится.

""Двойка жезлов" говорит о том, что человек находится в позиции наблюдателя. Он наблюдает за ситуацией, выжидает. Винник будет пытаться появляться на публике и захочет вернуться на сцену, но у него ничего не получится. Люди его не воспримут", - добавила Тихая.

Напомним, ранее известный продюсер поставил точку в карьере Олега Винника.

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