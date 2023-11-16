По словам Мирзояна, вполне реально, что Винник снова появится.

Украинский певец Арсен Мирзоян дал интервью Славе Демину, в рамках которого они обсудили его отношения с другим артистом Олегом Винником, который с начала большой войны живет в Германии.

Винник был одним из гостей на свадьбе Мирзояна и Тони Матвиенко, поэтому многие могли думать, что они друзья. Однако, как признался Арсен, они никогда не были близкими друзьями, скорее знакомыми и коллегами по цеху.

Демин поинтересовался, может ли Винник вернуться в Украину и на сцену. Мирзоян ответил, что это вполне возможно.

Видео дня

"Кто-то скажет, что Олег Винник окончил. Но слушайте, мы все знаем, как он начал. Это тоже было неожиданно абсолютно всем. И он также может неожиданно вернуться, потому что люди не меняются и все те же его поклонники также", - сказал Мирзоян.

Что известно об Олеге Виннике

Олег Винник в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию на лечение. Долгое время он молчал о событиях в родной стране, однако спустя год дал большое интервью, в котором сказал, что будет жалеть о том, что не взял в руки оружие и не пошел защищать Украину на фронте.

К слову, недавно появилась информация о том, что Винник планирует европейский тур. По словам Богдана Беспалова, у артиста финансовые трудности, поэтому он хочет заработать денег, однако происходить это будет под видом благотворительности и помощи ВСУ.

Позже эти слухи прокомментировали в команде Винника. По словам его представительницы, официальную информацию озвучит сам Винник, а доверять слухам не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: