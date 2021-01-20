В декрете актриса продолжает делится с поклонниками студийными снимками.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая 8 января родила вторую дочь, активно ведет страницу в Instagram и радует поклонников.

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На фото звезда сериала "Великолепный век" позировала в черной футболке с декольте. Узерли нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза. Волосы Мерьем распущены, а ухо украшает замысловатая сережка в виде жука и цветка.

Актриса никак не подписала новые фото.

Автором снимков стал urban_ruths_photography.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее образа и засыпали звезду комплиментами.

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Автор: Ирина Погорелая