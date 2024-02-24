Женщина говорит, что стало сложно.

Ведущая 1+1 Маричка Падалко рассказала, как изменилась она и ее муж Егор Соболев, который в начале войны вступил в ряды ВСУ, за два года полномасштабного вторжения.

"Как живется нам сейчас? Признаюсь честно: стало трудно находить моменты, чтобы чувствовать себя счастливой, испытывать радость. Этот навык я потеряла. Думаю, это связано не только с тем, что мой муж находится на фронте. Раньше мне легко было почувствовать радость от малейших вещей, сейчас - нет. Еще я стала более прагматичной, но не считаю, что это сила. Мне кажется, что сила как раз в отчаянных поступках", - сказала Маричка в интервью изданию OBOZ.UA.

Женщина также отметила, что муж тоже очень изменился и понимает, что это надо прорабатывать в будущем.

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"Егор тоже изменился. Я, правда, особо этого не замечаю, но он говорит, что стал более злым. Для себя, потому что в отношении семьи, каких-то бытовых вещей - он очень спокойный. Мне кажется, что пока это некритично. И он осознает, что надо будет над этим работать после победы", - добавила она.

Маричка говорит, что у них с мужем день рождения в один день. Поэтому она уже имеет такие планы:

"26 февраля у нас с мужем день рождения. Последние два года мы с ним не виделись в этот день. В 2022 году - это был просто ужасный день. В 2023 году хотя бы удалось пообщаться. В этом году мы планируем увидеться. Надеюсь, удастся. Ничего не организовываем. Лучшее место сейчас - это дом и наши дети рядом".

Падалко говорит, что сейчас в их семье появилась традиция - разговор с папой.

"Сейчас мы стараемся разговаривать каждый день. Участвуем в разговоре все вместе. У нас есть правило - совместный телефонный звонок в определенное время. Эти звонки - очень важная связь для нашей семьи", - отметила женщина.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала, как муж вычеркнул из жизни родителей-россиян.

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