Гимнастка также ответила, общаются ли они с певицей.

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева прокомментировала пророссийскую деятельность певицы Ани Лорак, которая получает российское гражданство. Как известно, звезды давно знакомы, они хорошие подруги и Ани Лорак даже крестная дочери спортсменки - Каролины.

В интервью Oboz.ua Подкопаева призналась, что сейчас не общается с кумой. Причиной этому стало полномасштабное вторжение России в Украину. Гимнастка подчеркнула, что ей очень обидно из-за пророссийского выбора Ани Лорак. По словам звезды, она потеряла близкую подругу, но самой большой трагедией является молчание артистки и поддержка войны:

Потеря близкого человека, подруги - это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя по отношению к Родине - к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень жаль, что она сделала именно такой выбор.

Подкопаева рассказала, что не обсуждает действия крестной с Каролиной, потому что для них обоих это сложная тема. Знаменитость поделилась, что крестную потеряла не только ее дочь, но и сын. Кум Подкопаевой проживает в России и с 24 февраля 2022 года с ним не было никакой связи.

"Каролина не спрашивает меня, потому что понимает - это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-то обсуждали, но меня они не спрашивают", - рассказала спортсменка.

Напомним, ранее стало известно, почему Ани Лорак хочет сменить гражданство .

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