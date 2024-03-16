Приближенный к артистке человек объяснил ее решение.

На днях стало известно о том, что опальная певица Ани Лорак подала заявление на смену украинского гражданства на российское. Свое решение она пока никак не аргументировала, однако источник "Обозревателя" рассказал, в чем дело.

По словам инсайдера, недавно Ани Лорак встречалась с путинистом Филиппом Киркоровым. В ходе разговоре приверженец Кремля сообщил Каролине Куек (настоящее имя Лорак), что глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Госдуме РФ лишить заработка звезд, не имеющих российского гражданства и открыто не поддерживающих войну.

После этой новости, продолжил источник издания, Лорак решила сменить гражданство. Таким образом она пытается "спасти свою задницу".

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Кроме того, как рассказал инсайдер, у артистки есть недвижимость в РФ, в частности несколько квартир в Москве и дом в Сочи.

"Из-за отсутствия гражданства сейчас она одна из первых, кого планировали наказать, оторвав от кормушки", - отметил инсайдер.

Напомним, ранее известный украинский певец раскрыл подробности об Ани Лорак. Он заявил, что Лорак все понимает относительно войны в Украине и нападения РФ.

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