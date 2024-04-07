Блогер поделилась, на что больше всего тратит денег.

Украинская блогер, травести-дива Монро, которая недавно ответила, были ли у нее отношения с нардепом, призналась, сколько тратит и зарабатывает во время войны. Интернет-звезда рассказала, что ее доходы значительно уменьшились.

В интервью Oboz.ua травести-дива вспомнила, что до полномасштабного вторжения проводила корпоративы и активно вела страницы в соцсетях. Сейчас звезда получает меньше предложений о сотрудничестве. По словам Монро, основной доход ей приносит YouTube-канал. Блогер указала, что сейчас ее заработки незначительны, но ей хватает:

С начала полномасштабной войны основным моим заработком стал YouTube-канал. Я рада, что восемь лет назад начала активно публиковать видео. И, кстати, сначала зарабатывала в месяц долларов 20. А на 100 долларов вышла, пожалуй, года через четыре. Это рассказываю для того, чтобы объяснить, что сразу столько, как кто-то мечтает, не заработаешь. А сейчас мне хватает заработка в Интернете на коммуналку, на моих кошек, на себя и на какие-то маленькие радости. Это небольшой доход, но все относительно - мне достаточно.

В то же время знаменитость отметила, что вести личный блог только кажется легкой работой, но на самом деле это не так. Она рассказала, что нужно постоянно снимать качественный контент, и при этом соблюдать правила соцсетей. У нее это занимает много времени и энергии.

Кроме того, Монро удивлена тем, что государство не сотрудничает с ней, даже несмотря на то, что она осталась в Украине после начала полномасштабного вторжения.

Что известно о Монро

Монро - известная телеведущая, актриса, певица, блогер и известная украинская шоувумен. Она стала первой, кто ввел в общеукраинскую терминологию понятие "травести-дива". А также первая среди артистов, которая открыто признались о своей трансгендерности.

Недавно звезда отпраздновала свое 46-летие. Сейчас блогер пропагандирует здоровый образ жизни и активно выражает свою проукраинскую позицию.

Напомним, ранее травести-дива Монро официально сменила фамилию.

Также мы писали, что травести-дива откровенно рассказала о своем походе в ТЦК.

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