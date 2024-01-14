Она говорит, что в свое время ей очень нравился Николай Тищенко.

13 января травести-диве Монро исполнилось 46 лет. По этому поводу она опубликовала видео на YouTube, в котором ответила на интересующие поклонников вопросы.

Так, у нее спросили, действительно ли она встречалась с нардепом Николаем Тищенко. Монро рассказала, что еще в 2000-х годах ей нравился Тищенко, который в то время был кулинаром и ресторатором.

Однако, по ее словам, дальше симпатии дело не зашло.

Видео дня

"Самые лживые слухи – я была любовницей народного депутата. Но, к сожалению, не произошло пока… Мне когда-то визуально нравился Николай Тищенко. Но это было в нулевых", – сказала травести-дива.

Она добавила, что жалеет о том, что долгое время отказывалась от свиданий. При этом сейчас она готова двигаться дальше.

"46! Дожила. Как выяснилось, жить не страшно! Всем спасибо, двигаюсь дальше с вашей поддержкой и верой в меня", - отметила Монро.

Напомним, ранее Монро показала, как выглядела до пластики.

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