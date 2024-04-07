Ее фамилия больше не Федяев.

Травести-дива Монро рассказала, что во время полномасштабного российского вторжения решила сменить фамилию. По ее словам, ей нужно было вклеить новую фотографию в паспорт после 45-летия, а вместе с тем она решилась и на другие перемены.

"В 45 лет мне необходимо было вклеить в паспорт новое фото или получить id-карту, и я задумала заодно сменить фамилию на Монро. Почему не сделала этого раньше – не знаю, мысли такие были", - призналась девушка в интервью "Обозревателю".

Она добавила, что ей нужно было грамотно оформить документы с юридической точки зрения, чтобы в будущем у нее не возникало проблем. Монро говорит, что начала этот процесс еще летом 2023 года, а закончила только в начале этого.

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"Был очень долгий процесс, постоянно ходила, доносила какие-то бумаги. Наблюдались и некоторые бюрократические моменты, но мне было несложно. И плюс вышла наконец из своего пузырька в реальный мир, увидела, как это происходит, как люди живут, кто приходит, как относятся работники", - добавила знаменитость.

Отметим, имя Монро от рождения - Александр Петрович Федяев.

Напомним, ранее Монро рассказала о походе в ТЦК. По ее словам, информация, которую распространяют в сети, не совсем похожа на то, что она сама видела.

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