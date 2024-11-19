Певица призналась, что сейчас не ходит на свидания и назвала причину.

Популярная украинская певица Анна Тринчер рассказала о своей личной жизни. Исполнительница призналась, что за ней ухаживают состоятельные мужчины, но она обычно отказывает им и объяснила почему.

Сейчас артистка полностью погрузилась в работу. Она пока не хочет выделять время на отношения с мужчинами, но не скрывает, что если бы ей встретился достойный мужчина с подобными взглядами на жизнь, то звезда готова к новым отношениям после развода с блогером Александром Волошиным.

"На свидания не хожу. Я не вижу этих людей. Возможно, они где-то в параллельной реальности существуют, учитывая то, что присылают мне цветы, присылают свои стрелы Амура. Но сейчас нет. Работа, успех, деньги. Сначала стройте свою базу, а дальше уже отношения. Сегодня я это пропагандирую: сильную независимую женщину со своим багажом, которую не купят деньги", - рассказала Анна.

По словам Тринчер, она часто получает цветы и подарки от состоятельных мужчин, но в ответ богачи не получают ничего от исполнительницы. Звезда отказывает им, потому что убеждена, что таким мужчинам не нужны длительные отношения и они не готовы узнавать об Анне, как о личности и жить с ее взглядами.

"Вот сейчас пошла эра мужчин, которые пытаются меня купить, задарить подарками. Но это не по адресу. Меня такое не цепляет. Такие мужчины не хотят строить глубокие отношения, не хотят посмотреть на меня как на личность, узнать меня больше. Они обходят это. А я хочу строить глубокую эмоциональную связь. На первом месте у меня "Кто есть ты", а дальше уже деньги", - подытожила певица.

К слову, Тринчер и Волошин находилась в отношениях более 3 лет и даже поженились. Однако в прошлом году их пара распалась.

Напомним, ранее 13-летняя девочка, которая потеряла родителей, задала острый вопрос Ане Тринчер. Певица ответила и поделилась своим опытом.

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