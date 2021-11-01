Артист благодарил партнершу и использовал нецензурную брань.

MELOVIN слишком эмоционально прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами" после девятого эфира.

Артист не сдержал эмоций, произнося прощальную речь на шоу. Он использовал нецензурную брань.

Читайте такжеСолистка группы KAZKA шокировала результатами похудения на "Танцах со звездами" (фото, видео)"Я избавился от очень многих страхов здесь. Я избавился от социофобии, раз, аплодисменты. Я избавился от дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень сильно волнуется, но ты говоришь: "ты ******** (непревзойденная, — УНИАН)". Запекать не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу о честности, мотивации и о том, кем можно стать за девять эфиров "Танцев со звездами", – поделился MELOVIN.

Но на этом MELOVIN не остановился - он страстно поцеловал Лизу.

Ведущему "Танцев со звездами" Юрию Горбунову пришлось извиняться за такую дерзкую выходку участника проекта. "Мы в прямом эфире, и, как понимаете, не все контролируем, что говорят наши участники", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, после девятого эфира "Танцев со звездами" шоу покинули певец MELOVIN и его партнерша Лиза Русина.

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Автор: Ольга Робейко