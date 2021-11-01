31 октября состоялся восьмой эфир шоу.

В воскресенье, 31 октября, участники проекта "Танцы со звездами" удивляли зрителей душевными постановками под хиты группы "Океан Эльзы".

Участники выступали под песни, которые у них ассоциируются с определенным событием в жизни и сопровождали в разных ситуациях. В целом вечер был посвящен 27-летию деятельности группы "Океан Эльзы".

По итогам эфира в зону риска попали три пары: MELOVIN и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Зарицкой и MELOVIN пришлось станцевать перед судьями танец-сюрприз. Судьи выше оценили танец Зарицкой, поэтому MELOVIN и Русина покинули проект, так и не дойдя до финала.

В этом выпуске они исполнили танго под песню Океана Эльзы "Без бою".

Отметим, в это воскресенье вел балкон ведущий программ "Маскарад" и "Твой День" на телеканале 1+1 Тимур Мирошниченко. А вот оценивали выступления участников постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Напомним, в восьмом эфире "Танцев со звездами" шоу покинула пара Евгения Власова и Макс Леонов.

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Автор: Диана Могилевич