У Кухар и ее супруга Стоянова уже есть двое детей.

Во время девятого эфира шоу "Танцы со звездами" самая строгая судья проекта Екатерина Кухар ответила на вопрос, действительно ли она беременна.

Читайте также"Свобода": Евгения Власова обрадовалась вылету из шоу "Танцы со звездами"Балерина говорит, что она действительно "при надії", да только творческой.

"Да, я действительно "при надії", но при творческой. Потому что наши проекты - как наши дети. Которых мы вынашиваем, а потом они появляются на свет. И Международный фестиваль "Серж Лифар де ля данс" - именно такой", - раскрыла правду Кухар.

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Напомним, украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар в восьмом выпуске танцевальной программы сделала неоднозначное заявление. Она сказала: "Я при надії". Таким образом Кухар намекнула на свою беременность.

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Автор: Ольга Робейко